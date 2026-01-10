मित्रो, संरक्षक तथा प्रमुख संपादक सुधा ओम ढींगरा एवं संपादक पंकज सुबीर के संपादन में वैश्विक हिन्दी चिंतन की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका विभोम-स्वर का वर्ष : 10, अंक : 40 जनवरी-मार्च 2026 अंक अब उपलब्ध है। इस अंक में शामिल हैं- संपादकीय, मित्रनामा, साक्षात्कार- साहित्य अपने समय और समाज की विडम्बनाओं और अन्याय को दिखाता है, उसके प्रति संवेदना जगाता है- कथाकार मनीष वैद्य से आकाश माथुर की बातचीत। कथा-कहानी- सूखी टहनियों से झड़ते फूल, विकेश निझावन, एक टुकड़ा धूप- मंजुश्री, मैट्रन मैम कहती हैं...- सुनीता मिश्रा, यूँ ही- गोविन्द उपाध्याय, कबाड़ घर- डॉ. रंजना जायसवाल, चार यार- डॉ. प्रेमलता यदु, यक्ष प्रश्न- सुधा आदेश, नए समीकरण- चंद्रकला जैन, श्मशान का भोज- कला कौशल, वजह जीने की- शालिनी खन्ना। लघुकथा- किन्नर विमर्श- चारुमित्रा। भाषांतर- फ्लैट नंबर, पंजाबी कहानी, मूल लेखक- सिमरन धालीवाल, अनुवाद- नीलम शर्मा 'अंशु', बड़े तबके परिंदे गा रहे हैं- मलयालम कहानी, मूल कथाकार- जेकब एब्राहम, अनुवाद- डॉ. षीना ईप्पन। व्यंग्य- जब स्वर्ग में पहुँचे राजनेता- धर्मपाल महेंद्र जैन, अब वह 'नूर' नहीं रहा- सतीश उपाध्याय। रेखाचित्र- मेरे दादाजी- सन्दीप तोमर। संस्मरण- बाबा-अम्मा और मैं- दिव्या माथुर। शहरों की रूह- ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट- रीता कौशल। ग़ज़ल- प्रदीप कांत, अशोक अंजुम, विज्ञान व्रत। दोहे- डॉ. गोपाल राजगोपाल। आख़िरी पन्ना। रेखाचित्र- अशोक अंजुम, आवरण चित्र- पंकज सुबीर, डिज़ायनिंग सनी गोस्वामी, शहरयार अमजद ख़ान, सुनील पेरवाल, शिवम गोस्वामी, आपकी प्रतिक्रियाओं का संपादक मंडल को इंतज़ार रहेगा। पत्रिका का प्रिंट संस्क़रण भी समय पर आपके हाथों में होगा।
