मित्रों, संरक्षक एवं सलाहकार संपादक- सुधा ओम ढींगरा, संपादक- पंकज सुबीर, कार्यकारी संपादक- शहरयार, सह संपादक- शैलेन्द्र शरण, आकाश माथुर के संपादन में शोध, समीक्षा तथा आलोचना की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका शिवना साहित्यिकी का वर्ष : 10, अंक : 40, त्रैमासिक : जनवरी-मार्च 2026 अंक अब उपलब्ध है। इस अंक में शामिल हैं- नन्हीं बुलबुल के तराने / आलोक धन्वा, संपादकीय / शहरयार, व्यंग्य चित्र / काजल कुमार, वार्षिक लेखाजोखा- समकालीन कथा-साहित्य 2025- एक सिंहावलोकन, दीपक गिरकर। शोध आलोचना- क्या आएँगे कभी ऐसे भी दिन- डॉ. रमाकांत शर्मा, रमेश राजहंस, बलजीत सैली चर्चित कहानियाँ- डॉ. मधु संधु, बलजीत सैली, एक ख़ला है सीने में- (किन्नर विमर्श की कहानियाँ), दीपक गिरकर, सुधा ओम ढींगरा, केंद्र में पुस्तक- ख़ैबर दर्रा- यतीन्द्र मिश्र, डॉ. मधु संधु, अनीता सक्सेना, अमृतलाल मदान, पंकज सुबीर, मन के चौहट्टे पर बोनसाई- संजीव जायसवाल 'संजय', प्रगति गुप्ता, मधु शर्मा कटिहा, सुधा जुगरान, उम्मीद की तरह लौटना तुम- घनश्याम मैथिल 'अमृत', डॉ. नीलोत्पल रमेश, डॉ. जसविन्दर कौर बिन्द्रा पंकज सुबीर। पुस्तक समीक्षा- अनारकली के अश्क- डॉ. जसविंदर कौर बिन्द्रा, अमरीक सिंह दीप, जीवन के चाक पर- डॉ. नीलोत्पल रमेश, नीरज नीर, सफ़ह पर आवाज़- राजेंद्र नागदेव, विनय उपाध्याय, धीरे-धीरे रे मना- सुधा थपलियाल, सरोजिनी नौटियाल, काहू की काठी धरा- हरिराम मीणा, नंद भारद्वाज, पच्चीसवाँ प्रेम पत्र- दीपक गिरकर, आभा श्रीवास्तव, बेतरतीब प्रेम की लिपियाँ- लाल देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, डॉ. इन्दु गुप्ता, 1947 के बाद भारत, डॉ. जसविन्दर कौर बिन्द्रा, राजमोहन गांधी, ग्रहण काल एवं अन्य कविताएँ- राजेश कुमार सिन्हा, डॉ. रज़िया, लहरों के पूर्वरंग- पूजा अग्निहोत्री, सन्दीप तोमर, राहें मिल गुनगुनाती- डॉ. शैली जग्गी, डॉ. वीणा विज 'उदित', जयप्रकाश परिवर्तन की वैचारिकी- राजेश कुमार सिन्हा, शिव दयाल, तीन किरदार- लाल देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, राजेश कुमार सिन्हा, सेतु तथा अन्य कहानियाँ- दीपक गिरकर, ज्योति जैन, रूदादे-सफ़र- सरस दरबारी, पंकज सुबीर, कोई मिल गया था- दीपक गिरकर, स्नेह पीयूष, साँझ के घर में किरन- डॉ. गंगा प्रसाद शर्मा 'गुणशेखर', श्याम सुंदर तिवारी। शोध आलेख- सुधा ओम ढींगरा के कथा साहित्य में सामाजिक सरोकार, सांस्कृतिक अस्मिता और जीवन का यथार्थ- दीपक गिरकर। आवरण चित्र- पंकज सुबीर, डिज़ायनिंग- सनी गोस्वामी, सुनील पेरवाल, शिवम गोस्वामी। आपकी प्रतिक्रियाओं का संपादक मंडल को इंतज़ार रहेगा। पत्रिका का प्रिंट संस्करण भी समय पर आपके हाथों में होगा।
