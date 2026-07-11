मित्रों, संरक्षक एवं सलाहकार संपादक- सुधा ओम ढींगरा, संपादक- पंकज सुबीर, कार्यकारी संपादक- शहरयार, सह संपादक- शैलेन्द्र शरण, आकाश माथुर के संपादन में शोध, समीक्षा तथा आलोचना की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका शिवना साहित्यिकी का वर्ष : 11, अंक : 42, त्रैमासिक : जुलाई-सितम्बर 2026 अंक अब उपलब्ध है।
इस अंक में शामिल हैं- आवरण कविता- वर्षा राग / उदय प्रकाश, संपादकीय / शहरयार, व्यंग्य चित्र / काजल कुमार।
शोध आलोचना- दाग़-दाग़ उजाला, वंदना वाजपेयी, प्रज्ञा, कुछ चाँद ने कहा कुछ उसने सुना- दीपक गिरकर, उर्मिला शिरीष, बक्से का कोट- राजेश कुमार सिन्हा, डॉ. अमरीश सिन्हा, रेत होते ख़्वाब- डॉ. अशोक वशिष्ठ, मंजुश्री, पर छवि कहाँ समाय- दीपक गिरकर, डॉ. गरिमा संजय दुबे, धूलकोट- वंदना वाजपेयी, मनीष वैद्य।
केंद्र में पुस्तक- सुर- डॉ. मधु संधु, अतुल्य खरे, डॉ. सत्यनारायण, नीलिमा शर्मा, एक पुराना मौसम लौटा- यतीन्द्र मिश्र, शैलेन्द्र शरण, दीपक गिरकर, शहरयार, उम्मीद की तरह लौटना तुम- राजेश सक्सेना, कुंकुंम गुप्ता, चारुमित्रा, अशोक अंजुम, पंकज सुबीर।
पुस्तक समीक्षा- बीज और आकाश- दीपक गिरकर, ममता सिंह, जब से आँख खुली है- मोहन कुमार डहेरिया, लीलाधर मंडलोई, साज़-बाज़, डॉ. कुमारी उर्वशी, प्रियंका ओम, विचार और समय- मधु संधु, सुधा ओम ढींगरा, नयनभोग- सीमा गुप्ता, गोवर्धन गब्बी, जसविन्दर कौर बिन्द्रा, मन के चौहट्टे पर बोनसाई- सुधा आदेश, सुधा जुगरान, टेसू लेके ही टरे- मधु संधु, रेखा राजवंशी, कोई और रास्ता तथा अंतराल- डॉ. स्वाति चौधरी, प्रताप सहगल, शिष्टाचार आयोग की सिफारिशें- लाल देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अरविंद मिश्र, गधों का आदमी विमर्श- राहुल देव, गोविंद सेन, पहला मौसम- डॉ. नीलोत्पल रमेश, प्रेम रंजन अनिमेष, दुनिया काठ की- दीपक गिरकर, ज्योति जैन, टनल- डॉ. यशोधरा भटनागर, सुनील चतुर्वेदी, हरि सुमिरन- विनय उपाध्याय, डॉ. विनीता चौबे, संगीता चतुर्वेदी।
शोध आलेख- मुरारी गुप्ता के कथा साहित्य में युगीन संवेदना के स्वर- डॉ. विजेयता चारण, विजयमोहन सिंह की आलोचना दृष्टि- डॉ. पूनम सिंह।
आवरण चित्र- पंकज सुबीर, डिज़ायनिंग- सनी गोस्वामी, सुनील पेरवाल, शिवम गोस्वामी। आपकी प्रतिक्रियाओं का संपादक मंडल को इंतज़ार रहेगा। पत्रिका का प्रिंट संस्करण भी समय पर आपके हाथों में होगा।
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