मित्रों, संरक्षक एवं सलाहकार संपादक- सुधा ओम ढींगरा, संपादक- पंकज सुबीर, कार्यकारी संपादक- शहरयार, सह संपादक- शैलेन्द्र शरण, आकाश माथुर के संपादन में शोध, समीक्षा तथा आलोचना की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका शिवना साहित्यिकी का वर्ष : 10, अंक : 39, अक्टूबर-दिसम्बर 2025 अंक अब उपलब्ध है। इस अंक में शामिल हैं- आवरण कविता- तुम और मैं / अज्ञेय, संपादकीय / शहरयार, व्यंग्य चित्र / काजल कुमार, शोध आलोचना- समय बोलता है- समीक्षक : डॉ. गोपाल शर्मा 'सहर', संपादक : क़मर मेवाड़ी, साहित्य की गुमटी- समीक्षक : आर पी तोमर, लेखक : धर्मपाल महेंद्र जैन, कगार के आख़िरी सिरे पर- समीक्षक : कुसुम लता पांडेय, संपादक : प्रताप दीक्षित, संदिग्ध- समीक्षक : डॉ. दिलबागसिंह विर्क, लेखक : तेजेन्द्र शर्मा, डेढ़ बूँद पानी- समीक्षक : लाल देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव- लेखक : प्रेमा श्रीवास्तव। केंद्र में पुस्तक- ख़ैबर दर्रा- समीक्षक : अशोक प्रियदर्शी, प्रदीप कान्त, जया जादवानी / लेखक : पंकज सुबीर, नींद और जाग- समीक्षक : डॉ. मधु संधु, मनीषा कुलश्रेष्ठ / लेखक : उजला लोहिया, मन के चौहट्टे पर बोनसाई- समीक्षक : दीपक गिरकर, डॉ. मधु संधु, डॉ. सविता मोहन / लेखक : सुधा जुगरान, उम्मीद की तरह लौटना तुम- समीक्षक : प्रकाश कांत, शैलेन्द्र शरण, मनीष वैद्य / लेखक : पंकज सुबीर। पुस्तक समीक्षा- प्रेम गणित और अन्य कहानियाँ- समीक्षक : पूजा अग्निहोत्री, लेखक : सन्दीप तोमर, मेरी मदरबोर्ड- समीक्षक : सरोजिनी नौटियाल, लेखक : अर्चना पैन्यूली, गुलाबी इच्छाएँ- समीक्षक : दीपक गिरकर, लेखक : मनीष वैद्य, अगम बहै दरियाव- समीक्षक : राजेश कुमार सिन्हा, लेखक : शिवमूर्ति, मेरी तलब का सामान, समीक्षक : दीपक गिरकर, लेखक : रश्मि भारद्वाज, नया सवेरा- समीक्षक : प्रताप सहगल, लेखक : अनिल गोयल, कविता का अक्षांश- समीक्षक : दीपक गिरकर, लेखक : साधना अग्रवाल, धूप से गुज़रते हुए- समीक्षक : पूनम मनु, लेखक : राजेश कुमार सिन्हा, अधजले ठुड्डे- समीक्षक : डॉक्टर विजया सती, लेखक : हंसा दीप, घाघ और उनकी कहावतें- समीक्षक : डॉ. राजकुमार, लेखक : डॉ. सत्य प्रिय पाण्डेय, थैंक यू यारा- समीक्षक : शेफालिका श्रीवास्तव, लेखक : अमिता त्रिवेदी, आईना हँसता है- समीक्षक : संजय वर्मा 'दृष्टि', लेखक : डॉ. दीपा मनीष व्यास, बाँसलोई में बहत्तर ऋतु- समीक्षक : राजेंद्र नागदेव, लेखक : सुशील कुमार। शोध आलेख- सुधा ओम ढींगरा के साहित्य में भारतीय जीवन दृष्टि- शालिनी / डॉ. सीमा शर्मा, अमरकांत का कथा-साहित्य : निम्न मध्यमवर्ग की स्त्री संवेदना का एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़- दीपक गिरकर। आवरण चित्र- पंकज सुबीर, डिज़ायनिंग- सनी गोस्वामी, सुनील पेरवाल, शिवम गोस्वामी। आपकी प्रतिक्रियाओं का संपादक मंडल को इंतज़ार रहेगा। पत्रिका का प्रिंट संस्करण भी समय पर आपके हाथों में होगा।
ऑन लाइन पढ़ें-
https://www.slideshare.net/slideshow/shivna-sahityiki-october-december-2025-pdf/283736325
https://www.vibhom.com/shivna/oct_dec_2025.pdf
साफ़्ट कॉपी पीडीऍफ यहाँ से डाउनलोड करें
http://www.vibhom.com/shivnasahityiki.html
फेसबुक पर- https://www.facebook.com/shivnasahityiki/
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें