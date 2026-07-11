मित्रो, संरक्षक तथा प्रमुख संपादक सुधा ओम ढींगरा एवं संपादक पंकज सुबीर के संपादन में वैश्विक हिन्दी चिंतन की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका विभोम-स्वर का वर्ष : 11, अंक : 42, जुलाई-सितम्बर 2026 अंक अब उपलब्ध है। इस अंक में शामिल हैं- संपादकीय। मित्रनामा। साक्षात्कार- कश्मीर को शब्दों में उकेरना हिन्दी वालों के वश की बात नहीं है, सुप्रसिद्ध शायर, कथाकार, उपन्यासकार कर्नल गौतम राजऋषि से आकाश माथुर की बातचीत। विस्मृति के द्वार- उल्टे पाँव स्मृतियों की यात्रा, गोविन्द सेन। कथा-कहानी- दूर कहीं बहती है, एक नदी विस्मृति की- प्रताप दीक्षित, तमाशा- सैली बलजीत, तीसरा कौन- ममता त्यागी, डेथ सर्टिफिकेट/बर्थ सर्टिफिकेट- ज्योति जैन, जिउंदी रह पुत्त- हर्ष बाला शर्मा, शब्दों के पार- राजनारायण बोहरे, ज्वालामुखी- निवेदिता श्रीवास्तव 'निवी'। लंबी कहानी- जंग-दर-जंग- सूर्यनाथ सिंह। लघुकथा- कमांड- किसलय पंचोली, उपहार- मीरा जैन, यह क्या था- डॉ. दलजीत कौर। भाषांतर- डांसिंग गर्ल, सिंधी कहानी, लेखक- ज़ैब सिंधी, अनुवाद- देवी नागरानी, साक्षात्-देवात्मा- गुजराती कहानी, मूल लेखक- निमिषा मजमुंदार, अनुवाद- राजेन्द्र निगम। व्यंग्य- आठवें आयोग की आठ कलाएँ, दिलीप कुमार, हम उत्सवधर्मी लोग, विजयानन्द विजय। आलेख- महात्मा गाँधी और लेव तालस्तोय- प्रगति टिपणीस। शहरों की रूह- केसर की क्यारियों वाला कश्मीर, निर्मला दोशी। दोहे- भारती शर्मा। ग़ज़लें- विज्ञान व्रत, जय चक्रवर्ती। आख़िरी पन्ना। आवरण चित्र- पंकज सुबीर, डिज़ायनिंग सनी गोस्वामी, शहरयार अमजद ख़ान, सुनील पेरवाल, शिवम गोस्वामी, आपकी प्रतिक्रियाओं का संपादक मंडल को इंतज़ार रहेगा। पत्रिका का प्रिंट संस्क़रण भी समय पर आपके हाथों में होगा।
ऑनलाइन पढ़ें पत्रिका-
https://www.vibhom.com/pdf/july_sep_2026.pdf
वेबसाइट से डाउनलोड करें
http://www.vibhom.com/vibhomswar.html
फेस बुक पर
https://www.facebook.com/Vibhomswar
ब्लॉग पर पढ़ें-
http://shabdsudha.blogspot.com/
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें