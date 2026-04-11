मित्रो, संरक्षक तथा प्रमुख संपादक सुधा ओम ढींगरा एवं संपादक पंकज सुबीर के संपादन में वैश्विक हिन्दी चिंतन की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका विभोम-स्वर का वर्ष : 11, अंक : 41 अप्रैल-जून 2026 अंक अब उपलब्ध है। इस अंक में शामिल हैं- संपादकीय। मित्रनामा। साक्षात्कार- कविता असाध्य की साधना है, वरिष्ठ साहित्यकार लीलाधर मंडलोई से आकाश माथुर की बातचीत। विस्मृति के द्वार- लोग छुप-छुप कर प्यार करते हैं...- सूर्यबाला। कथा-कहानी- लौट आओ दा...! - प्रमोद त्रिवेदी, अधूरे घर की चौखट- सुधा जुगरान, ईशू, यह दुनिया ऐसी क्यों है?- अरुण अर्णव खरे, मुँह पर कपड़ा- रामा तक्षक, गिरगिट- रेनू मंडल, कभी यूँ भी- अहमद मुख़्तार, बोधिवृक्ष के पक्षी- भरतचन्द्र शर्मा। लघुकथा- बराबरी- रेखा भाटिया, दांपत्य- सरस दरबारी, बहुमूल्य खज़ाना- डॉ. शिखा अग्रवाल, ज़हर- सरस दरबारी, नया सूरज- सुभाष चंद्र लखेड़ा। भाषांतर- पंजाबी कहानी, मूल लेखक- करनैल सिंह शेरगिल, अनुवाद- डॉ. अमरजीत कौंके। व्यंग्य- यदि यदि महाभारते चुनाव भवति- प्रेम जनमेजय, आओ ! ऐसे करें अपनी ब्रांडिंग- फारूक आफरीदी। ललित निबंध- जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानम- डॉ. वंदना मुकेश। संस्मरण- गर्मियों की छुट्टियों में मामा जी का गाँव- गोविंद सेन। डायरी- पापा की चिट्ठी बेटी के नाम- अभिषेक कुमार। रेखाचित्र- यादों की रोशनी में उत्तर प्रदेश- सृष्टि उपाध्याय। आलेख- निष्पक्ष लेखन का हिन्दी में- कुबेर कुमावत। शहरों की रूह- केसर की क्यारियों वाला कश्मीर- निर्मला दोशी। आख़िरी पन्ना। आवरण चित्र- पंकज सुबीर, डिज़ायनिंग सनी गोस्वामी, शहरयार अमजद ख़ान, सुनील पेरवाल, शिवम गोस्वामी, आपकी प्रतिक्रियाओं का संपादक मंडल को इंतज़ार रहेगा। पत्रिका का प्रिंट संस्क़रण भी समय पर आपके हाथों में होगा।
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