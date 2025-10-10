मित्रो, संरक्षक तथा प्रमुख संपादक सुधा ओम ढींगरा एवं संपादक पंकज सुबीर के संपादन में वैश्विक हिन्दी चिंतन की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका विभोम-स्वर का वर्ष : 10, अंक : 39, अक्टूबर-दिसम्बर 2025 अंक अब उपलब्ध है। इस अंक में शामिल हैं- संपादकीय, मित्रनामा, साक्षात्कार- व्यंग्य अपने स्वभाव में आक्रामक, सायास एवं बौद्धिक आधार ग्रहण किए हुए होता है, वरिष्ठ व्यंग्यकार डॉ. प्रेम जनमेजय (संपादक- व्यंग्य यात्रा) से आकाश माथुर की बातचीत। विस्मृति के द्वार- लिखना मेरे लिए एक यात्रा है, डॉ. शैलजा सक्सेना। कथा-कहानी- जड़खोद- प्रज्ञा, अफ़सोस- डॉ. रमाकांत शर्मा, कुरजाँ के देश में- टीना रावल, मन वीगन- हंसा दीप, कठपुतली के धागे- डॉ. शिखा अग्रवाल, पनडुब्बी- संतोष श्रीवास्तव। लघुकथा- खेल- ज्ञानदेव मुकेश, चश्मे- डॉ. यशोधरा भटनागर। भाषांतर- मुझ पर कहानी लिखो, मराठी कहानी, मूल लेखक- द. बा. मोकाशी, अनुवाद- देवी नागरानी। ललित निबंध- बदलाव, डॉ. कृष्णा कुमारी। व्यंग्य- काव्य संग्रह वाले कवि का लोकार्पण- अशोक गौतम, इन दिनों इतिहास- देवेन्द्र कुमार पाठक। रेखाचित्र- मेरे पिता, प्रताप सहगल। संस्मरण- वह युधिष्ठिर, डॉ. भावना शेखर। शहरों की रूह- लूसर्न कहें या लूज़र्न कहें, रेखा भाटिया। ग़ज़ल- तीन ग़ज़लें, के. पी. अनमोल। दोहे- बहुरंगी दोहे, रघुविन्द्र यादव। गीत- दो गीत, सूर्य प्रकाश मिश्र। आवरण चित्र- पंकज सुबीर, डिज़ायनिंग सनी गोस्वामी, शहरयार अमजद ख़ान, सुनील पेरवाल, शिवम गोस्वामी, आपकी प्रतिक्रियाओं का संपादक मंडल को इंतज़ार रहेगा। पत्रिका का प्रिंट संस्क़रण भी समय पर आपके हाथों में होगा।
